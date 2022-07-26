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Президент Туркмении ограничил вывоз алабаев из страны

Президент Туркмении подписал закон об ограничении вывоза из страны собак породы алабай

Фото: Vyacheslav Sarkisyan / Reuters

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал закон, который ограничивает вывоз из страны собак породы алабай и вводит правительственные меры по защите их генофонда. Об этом сообщает правительственная газета «Нейтральный Туркменистан».

Согласно тексту инициативы, все щенки соответствующей породы должны быть отмечены в государственной племенной книге и регистре породистых собак. Их хозяев заставят вести специальные паспорта, в которых будут указаны данные о поле, дате рождения, окраске и других особенностях питомца.

Кроме того, закон приравняет бои между собаками с «разной психикой» к жестокому обращению с животными, уголовно наказуемому преступлению. Напротив, «успешный труд в сфере собаководства» будет поощряться государственными премиями.

Для вывоза собак с территории Туркмении владельцам придется получить разрешение уполномоченного органа, который будет согласовывать эти решения с правительством.

В 2021 году бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов учредил почетные звания «Заслуженный собаковод» и «Народный собаковод», а также медаль «Туркменский смелый алабай года». Соответствующие решения депутаты парламента связали с усилиями президента «по сохранению и популяризации национального историко-культурного наследия». В ноябре 2020 года экс-президент открыл в Ашхабаде золотой памятник алабаю.

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Алевтина Запольская
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