В Армении сообщили о подготовке к встрече Пашиняна и Алиева

Армянский депутат сообщил о подготовке к встрече Никола Пашиняна и Ильхама Алиева

Ереван и Баку ведут подготовку к встрече премьер-министра Армении Никола Пашияна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом сообщил председатель постоянной комиссии по международным отношениям, депутат армянского парламента Эдуард Агаджанян, пишет «Sputnik Армения».

По словам политика, дипломаты обеих стран уже начали обсуждать детали грядущих переговоров. Подробности на этот счет пока держатся в тайне.

«Конкретные сроки назвать не могу», — указал Агаджанян.

В мае 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян решил подписать мирный договор с Азербайджаном, чтобы покончить с экономической и транспортной изоляцией страны. Вскоре и Ереван, и Баку создали комиссии по делимитации общей границы, а также начали обсуждать условия заключения мира.

Вскоре Алиев выступил с заявлением, в котором обвинил Россию в неисполнении обещания по выводу армянских войск из Карабаха. Он заверил, что этот вопрос должен был разрешиться до начала июня, однако фактически остался неурегулированным.