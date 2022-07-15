Президент Азербайджана обвинил Минобороны России в невыполнении обещаний

Президент Азербайджана Алиев заявил, что Россия не выполнила данных в Карабахе обещаний

Представители Министерства обороны России не выполнили данные Азербайджану обещания по выводу армянских войск из Карабаха, заявил президент республики Ильхам Алиев. Об этом сообщает Telegram-канал «Interfax Azerbaijan».

«Несколько месяцев назад, когда должностные лица высокого уровня Минобороны РФ находились в Азербайджане, они обещали нашему Министерству обороны, что армянские военные до июня выйдут из Карабаха. Сегодня уже середина июля, но этот вопрос не нашел своего решения», — сказал Алиев.

Президент Азербайджана также заявил, что Армения, как проигравшая и подписавшая акт капитуляции сторона, должна выполнять взятые на себя обязательства. Тем не менее, по мнению азербайджанской стороны, в Ереване не хотят этого делать. Алиев отдельно отметил, что российские миротворцы не принуждают Армению выводить свои войска из Карабаха, а это «неприемлемо» для Баку.

«Если Армения не хочет выводить свои войска с территории Азербайджана, то пусть открыто об этом скажет. Каким будет наш ответ? Наверное, об этом сейчас неуместно говорить», — заключил Алиев.

В конце июня премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в попытке создать легитимность для новой войны. «Азербайджан отказывается от достижения договоренностей и обвиняет в этом Армению», — заявил Пашинян.

Министерство обороны Азербайджана в начале июля заявило об обстреле позиций армии республики с армянской стороны. Как заявили в Баку, обстрел произошел в районе населенного пункта Йухары Айрым Кельбаджарского района, огонь велся из разнокалиберного стрелкового оружия.

В пятницу, 15 июля, в Ереван тайно прибыл директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс. Американское посольство в Ереване никак не освещало его приезд в республику.

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