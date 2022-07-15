Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Президент Азербайджана обвинил Минобороны России в невыполнении обещаний

Президент Азербайджана Алиев заявил, что Россия не выполнила данных в Карабахе обещаний

Фото: Yevgeny Biyatov / Sputnik / AP

Представители Министерства обороны России не выполнили данные Азербайджану обещания по выводу армянских войск из Карабаха, заявил президент республики Ильхам Алиев. Об этом сообщает Telegram-канал «Interfax Azerbaijan».

«Несколько месяцев назад, когда должностные лица высокого уровня Минобороны РФ находились в Азербайджане, они обещали нашему Министерству обороны, что армянские военные до июня выйдут из Карабаха. Сегодня уже середина июля, но этот вопрос не нашел своего решения», — сказал Алиев.

Президент Азербайджана также заявил, что Армения, как проигравшая и подписавшая акт капитуляции сторона, должна выполнять взятые на себя обязательства. Тем не менее, по мнению азербайджанской стороны, в Ереване не хотят этого делать. Алиев отдельно отметил, что российские миротворцы не принуждают Армению выводить свои войска из Карабаха, а это «неприемлемо» для Баку.

Материалы по теме:
Армения заключила мир с Азербайджаном и потеряла территории в Нагорном Карабахе В Ереване начались беспорядки. В зону конфликта вводят российских миротворцев
Армения заключила мир с Азербайджаном и потеряла территории в Нагорном КарабахеВ Ереване начались беспорядки. В зону конфликта вводят российских миротворцев
10 ноября 2020
Третья Карабахская Азербайджан начал наступление на армянских военных в Карабахе. За день боев погибли десятки человек
Третья КарабахскаяАзербайджан начал наступление на армянских военных в Карабахе. За день боев погибли десятки человек
28 сентября 2020

«Если Армения не хочет выводить свои войска с территории Азербайджана, то пусть открыто об этом скажет. Каким будет наш ответ? Наверное, об этом сейчас неуместно говорить», — заключил Алиев.

В конце июня премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в попытке создать легитимность для новой войны. «Азербайджан отказывается от достижения договоренностей и обвиняет в этом Армению», — заявил Пашинян.

Министерство обороны Азербайджана в начале июля заявило об обстреле позиций армии республики с армянской стороны. Как заявили в Баку, обстрел произошел в районе населенного пункта Йухары Айрым Кельбаджарского района, огонь велся из разнокалиберного стрелкового оружия.

В пятницу, 15 июля, в Ереван тайно прибыл директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс. Американское посольство в Ереване никак не освещало его приезд в республику.

Мировая история санкций


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника
Раскрыта ключевая особенность iPhone 15 Pro Max
Маммолог рассказал о мифах вокруг рака молочных желез у женщин
Названа дата боя Емельяненко с Дациком
Тело пропавшего россиянина на Эльбрусе нашли спустя три дня
В ЛНР сообщили о контроле союзных сил над путями отхода из Соледара и Северска
Россиянин поджег остановившего его инспектора ГИБДД
В России захотели «ликвидировать» два населенных пункта
Девушка провела 18 минут в сломанном солярии и показала новую внешность
Врач назвал опасные для дачников растения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.