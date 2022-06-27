Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Пашинян обвинил Баку в попытке создать легитимность для новой войны

Пашинян обвинил Азербайджан в попытке создать легитимность для новой войны против Армении

Фото: Gevorg Ghazaryan / Globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в попытке создать легитимность для новой войны. Об этом сообщает ТАСС.

«Азербайджан отказывается от достижения договоренностей и обвиняет в этом Армению. У нас нет иллюзий по поводу того, зачем это делается. На мой взгляд, это делается для создания условий легитимности войны против Армении», — сказал он. Пашинян добавил, что Азербайджан отказался подписать документ о разблокировке региональных коммуникаций, который был предложен Россией.

В 1991 году Нагорный Карабах, в основном населенный армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во время СССР. После этого началась война. В 1994 году было заключено перемирие.

27 сентября 2020 года на линии соприкосновения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой снова вспыхнули бои, которые продолжались несколько недель. По итогам конфликта Баку вернул себе часть потерянных территорий. В регион также вошли российские миротворцы.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
Медведев пообещал жесткие меры в ответ на запрет транзита в Калининград
В российских школах до конца года введут программы патриотического воспитания
Гиена с головой самого опасного в мире медведя в зубах попала в фотоловушку
Россиянам рассказали о способах побороть страх смерти
Названы признаки солнечного удара у домашних питомцев
Россияне начали нанимать сотрудников IKEA ради участия в распродаже
Озвучена спровоцировавшая ледниковый период причина
«Газпром» возобновил прокачку газа по «Турецкому потоку»
В Госдуме прокомментировали предложение служить по контракту выпускникам школ
Суд признал законным приговор по делу о перестрелке в «Москва-Сити»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.