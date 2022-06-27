Пашинян обвинил Азербайджан в попытке создать легитимность для новой войны против Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в попытке создать легитимность для новой войны. Об этом сообщает ТАСС.

«Азербайджан отказывается от достижения договоренностей и обвиняет в этом Армению. У нас нет иллюзий по поводу того, зачем это делается. На мой взгляд, это делается для создания условий легитимности войны против Армении», — сказал он. Пашинян добавил, что Азербайджан отказался подписать документ о разблокировке региональных коммуникаций, который был предложен Россией.

В 1991 году Нагорный Карабах, в основном населенный армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во время СССР. После этого началась война. В 1994 году было заключено перемирие.

27 сентября 2020 года на линии соприкосновения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой снова вспыхнули бои, которые продолжались несколько недель. По итогам конфликта Баку вернул себе часть потерянных территорий. В регион также вошли российские миротворцы.