Азербайджан обвинил Армению в обстреле позиций

В Минобороны Азербайджана заявили об обстреле своих позиций с территории Армении

В Министерстве обороны Азербайджана обвинили Армению в обстреле позиций Вооруженных сил (ВС) республики. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве сообщили, что вечером 7 июля армянские военные со стороны приграничного села Заркенд Басаркечярского района обстреляли из разнокалиберного стрелкового оружия позиции ВС Азербайджана, находящиеся в районе населенного пункта Йухары Айрым Кельбаджарского района. В Минобороны добавили, что в результате «адекватных ответных мер» азербайджанских военнослужащих огонь был подавлен.

В оборонном ведомстве Армении в свою очередь обвинили в обстреле азербайджанскую сторону. Там также заявили, что военные ВС Азербайджана вели огонь в направлении ведущей в село дороги, в результате чего был поврежден гражданский автомобиль.

27 сентября 2020 года на линии соприкосновения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) в очередной раз вспыхнули бои, которые продолжались несколько недель. По итогам вооруженного конфликта с Ереваном Баку удалось вернуть себе часть потерянных территорий, а в регион вошли российские миротворцы.