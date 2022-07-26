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Описан интерес Apple к автомобилям

Nikkei: Apple зарегистрировала 248 связанных с автомобилями патентов с 2014 года

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Apple начала регистрировать связанные с автомобилями патенты с 2014 года. Об этом сообщает агентство Nikkei.

Журналисты издания вместе со специалистами аналитической фирмы Intellectual Property Landscape выяснили, что за неполные 10 лет Apple зарегистрировала 248 патентов, связанных с автомобилестроением. Патенты касаются технологии автономного вождения, комфорта при езде, сидений, подвески, навигации, управления батареями, связи между машинами. По словам специалистов, этот факт характерно описывает интерес корпорации к индустрии.

Сообщения о зарегистрированных патентах появились в 2014 году. В 2010-х Apple подтверждала права примерно на 10 изобретений в год, в 2016 году число патентов резко выросло — до 44 заявок. В 2017 году компания оформила рекордные 66 заявок. Наибольшее количество патентов связано с коммуникацией и навигацией, далее следуют изобретения, описывающие автономное вождение.

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По оценке экспертов, на проверку, регистрацию и публикацию изобретений на сайтах регуляторов уходит примерно 18 месяцев. Специалисты отметили, что в последние годы Apple заметно активизировалась, что позволяет предположить, что первый автомобиль компании будет представлен до конца текущего десятилетия. Также авторы исследования ожидают, что количество зарегистрированных в 2021 году патентов окажется рекордным.

В конце июля журналисты издания SlashGear перечислили крупные автоконцерны и корпорации, которые могут помочь Apple в создании первого автомобиля. К ним отнесли Hyundai, Magna International и LG, Volkswagen и Foxconn.

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Андрей Ставицкий
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