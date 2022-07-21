Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Перечислены возможные производители автомобиля для Apple

SlashGear: автомобиль для Apple могут создать Hyundai, LG или Volkswagen

Фото: David W Cerny / Reuters

Журналисты издания SlashGear перечислили крупные автоконцерны и корпорации, которые могут помочь Apple в создании первого автомобиля. Об этом сообщается на сайте издания.

Специалисты портала упомянули все крупные компании, с которыми Apple сотрудничала или вела переговоры о помощи в создании автомобиля. Авторы заметили, что американская корпорация не имеет опыта в автомобилестроении — вероятно, поэтому проект по созданию авто затянулся. В первую очередь был указан конгломерат Hyundai, с которым Apple официально вела переговоры, однако вскоре завершила их. «Возможно, в корпорации были недовольны тем, что Hyundai раскрывает свои секреты публике», — отметили журналисты.

Материалы по теме:
Запас прочности. Apple выпустила iPad с процессором от компьютера. Зачем ему такая мощность?
Запас прочности.Apple выпустила iPad с процессором от компьютера. Зачем ему такая мощность?
26 мая 2021
Дороже денег На что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей
Дороже денегНа что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей
18 марта 2021

Авторы также упомянули о возможных связях Apple с компаниями Magna International и LG, которые были близки к подписанию контракта. Также компания Тима Кука может обратиться к Volkswagen — немецкий гигант помогал Apple в тестировании ПО для беспилотников. Журналисты процитировали аналитика Wedbush Дэниела Айвза, который в марте 2021 года говорил, что Volkswagen является наиболее вероятным партнером американской корпорации в производстве автомобиля.

Также специалисты отметили Foxconn, которая является многолетним партнером американской фирмы и основным производителем iPhone. Кроме того, тайваньская организация заинтересована в присутствии на автомобильном рынке. «С учетом своего недавнего интереса к полупроводникам и электромобилям Foxconn выглядит серьезным претендентом на роль партнера Apple в разработке автомобиля», — подчеркнули аналитики.

В середине июля журналисты издания The Information рассказали, что Apple намерена запустить свой беспилотный автомобиль в 2025 году. Уточняется, что Apple пытается получить разрешение на создание авто без рулевого колеса и педалей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
В Белом доме рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом Байдена
Ветеринар оценил шансы спасенной медведицы на восстановление
В России заявили о стремительном обнулении отношений с Японией
Ценам на жилье в России предсказали снижение
Учительница строго отчитала забравшегося на веранду медведя и попала на видео
Под Херсоном раскрыли одну из крупнейших диверсионных групп СБУ
Врачи перечислили передающиеся через поцелуй опасные болезни
Президент Италии распустил парламент
Названа полезная нагрузка российского «Протона» вместо станции ExoMars
Прически из 1980-х годов вновь вернулись в моду благодаря популярному сериалу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.