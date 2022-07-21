Перечислены возможные производители автомобиля для Apple

SlashGear: автомобиль для Apple могут создать Hyundai, LG или Volkswagen

Журналисты издания SlashGear перечислили крупные автоконцерны и корпорации, которые могут помочь Apple в создании первого автомобиля. Об этом сообщается на сайте издания.

Специалисты портала упомянули все крупные компании, с которыми Apple сотрудничала или вела переговоры о помощи в создании автомобиля. Авторы заметили, что американская корпорация не имеет опыта в автомобилестроении — вероятно, поэтому проект по созданию авто затянулся. В первую очередь был указан конгломерат Hyundai, с которым Apple официально вела переговоры, однако вскоре завершила их. «Возможно, в корпорации были недовольны тем, что Hyundai раскрывает свои секреты публике», — отметили журналисты.

Авторы также упомянули о возможных связях Apple с компаниями Magna International и LG, которые были близки к подписанию контракта. Также компания Тима Кука может обратиться к Volkswagen — немецкий гигант помогал Apple в тестировании ПО для беспилотников. Журналисты процитировали аналитика Wedbush Дэниела Айвза, который в марте 2021 года говорил, что Volkswagen является наиболее вероятным партнером американской корпорации в производстве автомобиля.

Также специалисты отметили Foxconn, которая является многолетним партнером американской фирмы и основным производителем iPhone. Кроме того, тайваньская организация заинтересована в присутствии на автомобильном рынке. «С учетом своего недавнего интереса к полупроводникам и электромобилям Foxconn выглядит серьезным претендентом на роль партнера Apple в разработке автомобиля», — подчеркнули аналитики.

В середине июля журналисты издания The Information рассказали, что Apple намерена запустить свой беспилотный автомобиль в 2025 году. Уточняется, что Apple пытается получить разрешение на создание авто без рулевого колеса и педалей.