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«Билайн» опроверг сообщения о новой утечке данных

«Билайн» опроверг сообщения о новой утечке данных абонентов домашнего интернета

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

«Вымпелком» (торговая марка «Билайн») опроверг появившуюся в сети информацию об утечке данных абонентов домашнего интернета. Эта информация не соответствует действительности, сообщается в Telegram-канале «Билайн».

«Мы проверили эти данные и пришли к выводу, что опубликованная информация датирована 2015 годом. Иными словами, никакой новой информации о наших клиентах там нет, только та, что попадала в открытый доступ ранее», — говорится в сообщении. В компании также добавили, что с тех пор предприняли дополнительные меры для защиты данных абонентов.

Ранее, 26 июля, ряд Telegram-каналов опубликовали информацию об утечке данных абонентов «Билайна», пользующихся услугой «Домашний интернет». Сообщалось, что на англоязычном форуме в даркнете выставлена на продажу база, содержащая ФИО, адреса, паспортные данные и телефоны клиентов оператора из ряда городов России.

В 2021 году сообщалось, что в сеть утекли данные миллионов абонентов «Билайна». Роскомнадзор пригрозил компании штрафом и потребовал предоставить детальную информацию об утечке. В компании провели расследование и сообщили, что в базе содержатся только технические логилоги части абонентов и клиентам ничего не угрожает.

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Денис Савосин
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