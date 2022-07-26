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В ЛНР сообщили о доставке ВСУ снарядов дистанционного минирования в Часов Яр

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил, что ВСУ доставили в Часов Яр реактивные снаряды минирования
Андрей Марочко

Андрей Марочко. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) доставили снаряды минирования в город в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«В населенный пункт Часов Яр отмечено прибытие большой партии реактивных снарядов дистанционного минирования», — сказано в сообщении Марочко.

Стало известно, что украинские войска начали дистанционно минировать территории под Харьковом с помощью «Лепестков» — мин ПФМ-1. Множество таких мин разбросаны прямо у границы с Россией в районе села Избицкое.

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