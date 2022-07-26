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Кадыров подарил президенту Узбекистана элитных скакунов

Глава Чечни Кадыров подарил президенту Узбекистана Мирзееву двух скакунов

Фото: Chingis Kondarov / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву в честь юбилея двух элитных скакунов. На это обратило внимание издание «Кавказ.Реалии» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Видео с подарком опубликовано в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена) помощника главы региона.

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«Я очень люблю лошадей, и знаю, что вы тоже их очень любите. Поэтому решил от всего чеченского народа и лично от себя подарить таких скакунов — обученных и чуть-чуть дерзких. Я думаю, что вам понравится», — сказал Кадыров, не уточняя породу лошадей.

В сентябре прошлого года глава Чечни приобрел самого титулованного в России жеребца породы тинкер по кличке Титан. Информация о продаже жеребца в элитную конюшню Кадырова подтвердила заводчица Арина Либонтова.

Рамзан Кадыров известен своей привязанностью к животным. По разным оценкам, в его конюшне породистых скакунов содержатся больше сотни лошадей, которые регулярно принимают участие в скачках в России и за рубежом. В апреле 2021 года глава Чечни сообщил, что в республике будут организовывать престижные скачки лошадей чистокровной породы на высшем уровне. Для этого рядом с Грозным строят семь конюшен для размещения элитных лошадей.

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Варвара Кошечкина
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