Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости COVID-19 в России за неделю почти на 50%

По итогам 29 недели 2022 года в России зарегистрировано 43 985 случаев заболевания COVID-19, что почти на 50 процентов больше, чем неделю назад. Об этом «Ленте.ру» заявили в Роспотребназдоре.

«Показатель заболеваемости составил 29,97 на 100 тысяч населения, что на 48,9 процента выше, чем на прошлой неделе и на 50,2 процента выше, чем в среднем за последние четыре недели», — говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что превышение среднероссийских показателей заболеваемости было зафиксировано в 17 регионах страны.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в России за прошедшие сутки выявили 6183 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 545 009. Больше всего случаев COVID-19 зарегистрировали в Москве (2037), в Петербурге (794) и Московской области (256).

Ранее в беседе с «Лентой.ру» профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что при новых штаммах самостоятельно отличить коронавирусную инфекцию от обычной простуды невозможно. Единственный способ, по его словам — это сдать тест.