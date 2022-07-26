Названо число столкнувшихся с вирусами и хищением персональных данных россиян

Треть россиян столкнулись с фишингом, вирусами, спамом и другими киберугрозами в 2021 году

Количество россиян, столкнувшихся с киберугрозами в 2021 году, достигло максимума за пять лет. С вирусами, хищением персональных данных и другими проблемами за год столкнулась треть пользователей интернета, сообщила «Ленте.ру» аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

«На фоне все большего проникновения интернета во все сферы жизни в 2021 году с киберугрозами — такими как вирусы, спам, хищение персональных данных и денег, взлом информационных систем и почты — столкнулись 34 процента российских интернет-пользователей, то есть каждый третий», — сообщила президент FinExpertiza Елена Трубникова. При этом за предыдущие четыре года доля пострадавших, по ее словам, ни разу не превышала 30 процентов.

По данным аналитиков, в 2021 году россияне чаще всего сталкивались со спамом (26,4 процента пользователей). У 6,4 процента устройства заражались вирусами, еще 3,1 процента получали письма от мошенников с просьбой выслать личные данные. Также подсчитано, что около 2,1 процента россиян попадали на фишинговые сайты. Кроме того, было названо количество жертв несанкционированного доступа к устройствам или аккаунтам на различных сайтах: от этого пострадали 1,8 процента пользователей.

Чаще всего с проблемами информационной безопасности сталкивались жители Липецкой области (87,3 процента интернет-пользователей в регионе), Северной Осетии (71,4 процента), Чечни (65,9 процента), Рязанской области (61,2 процента), Москвы (54,3 процента).

Расчеты основаны на статистической отчетности Росстата по форме № 1-ИТ. В исследовании принимали участие россияне в возрасте от 15 лет, проживающие в 64 тысячах домохозяйств по всей России.

В январе аналитики компании ESET подсчитали количество потенциальных жертв киберпреступлений среди россиян. Эксперты выяснили, что 54 процента россиян никак не защищают свои гаджеты от угроз в сети.