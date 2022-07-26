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Двум российским экс-следователям продлили арест на три месяца за убийство

В Челябинске экс-следователей оставили в СИЗО до 28 октября за убийство мужчины в драке

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Калининский районный суд продлил арест бывших следователей следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Челябинской области, обвиняемых в убийстве. Об этом сообщает 74.RU со ссылкой на адвоката потерпевших Георгия Краснова.

Кирилл Зубков и Дмитрий Зыков будут находиться в СИЗО до 28 октября. Защита фигурантов просила поместить их под домашний арест, но суд не удовлетворил это ходатайство.

В субботу, 28 мая, в районе Кировки около дома на улице Цвиллинга, 15/1 завязалась пьяная драка, в результате которой два экс-следователя причинили смертельную травму 30-летнему мужчине.

В отношении правоохранителей возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть по неосторожности. В мае суд вынес постановление об аресте подозреваемых и отправил их на два месяца в СИЗО до 28 июля.

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Екатерина Власова
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