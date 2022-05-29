Двух российских следователей подозревают в убийстве человека

В Челябинске задержали двух российских следователей за убийство мужчины в драке

Двух следователей следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Челябинской области подозревают в убийстве человека. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как стало известно, это произошло в Челябинске в районе Кировки. В субботу, 28 мая, около дома на улице Цвиллинга, 15/1 завязалась пьяная драка, в результате которой два следователя Кирилл Зубков и Дмитрий Зыков причинили смертельную травму 30-летнему мужчине.

Россиян задержали и доставили в изолятор. В отношении следователей возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть по неосторожности.

Ранее в мае Следственный комитет (СК) России завершил расследование уголовного дела о сексуальном насилии и побоях в отношении Михаила Хачатуряна, убитого дочерьми. Отмечалось, что следствие ужесточило обвинение Хачатуряну и добавило распространение порнографического материала с участием дочерей.