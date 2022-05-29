СК завершил расследование в отношении отца сестер Хачатурян

ТАСС: СК России завершил расследование уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна

Следственный комитет (СК) России завершил расследование уголовного дела о сексуальном насилии и побоях в отношении Михаила Хачатуряна, убитого дочерьми. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его информации, следствие ужесточило обвинение Хачатуряну и добавило распространение порнографического материала с участием дочерей, о чем защита Хачатуряна уже официально уведомлена. Собеседник агентства уточнил, что адвокаты сестер Хачатурян уже ознакомились с материалами дела.

После того, как защита обвиняемого ознакомится с делом, оно будет передано в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения. Затем дело будет направлено в Бутырский суд Москвы для рассмотрения по существу.

Защита Хачатуряна подтвердила агентству окончание расследования уголовного дела в его отношении. Однако адвокат Ольга Халикова заявила, что в деле доказательств вины ее подзащитного нет, защита не согласна с выводами следствия. «Биологических следов, подтверждающих сексуальное насилие над девочками, не было и быть не может», — сказала защитник. По ее словам, в материалах дела есть переписка сестер, «где указывается информация о том, чтобы он не мешал им жить».

Ранее сообщалось, что эксперты выявили у убитого дочерьми Михаила Хачатуряна расстройство сексуального влечения по типу педофилии. Они подтвердили, что мужчина манипулировал окружающими с помощью угроз и насилия и что девочки находились в полной материальной и моральной зависимости от отца.

Сестер Хачатурян официально признали потерпевшими по делу о насилии со стороны их отца. Следователи официально уведомили их о том, что против мужчины возбудили уголовное дело по статье 117 («Истязание»), части 3 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») и статье 133 («Понуждение к действиям сексуального характера») УК РФ.

Сестры Хачатурян убили отца 27 июля 2018 года. По версии следствия, они зарезали его в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Следствие установило, что он издевался над дочерьми и насиловал их. Генпрокуратура требовала переквалифицировать обвинение на необходимую оборону, но затем утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве.