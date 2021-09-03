Экспертиза сочла убитого дочерьми Михаила Хачатуряна педофилом

Эксперты выявили у убитого дочерьми Михаила Хачатуряна расстройство сексуального влечения по типу педофилии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

В рамках уголовного дела об истязании и насилии, возбужденном против Михаила Хачатуряна, были проведены две психиатрические и одна лингвистическая экспертиза. Они подтвердили, что мужчина манипулировал окружающими с помощью угроз и насилия и что девочки находились в полной материальной и моральной зависимости от отца.

Ранее сообщалось, что сестер Хачатурян официально признали потерпевшими по делу о насилии со стороны их отца. Следователи официально уведомили их о том, что против мужчины возбудили уголовное дело по статье 117 («Истязание»), части 3 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») и статье 133 («Понуждение к действиям сексуального характера») УК РФ.

Сестры Хачатурян убили отца 27 июля 2018 года. По версии следствия, они зарезали его в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Следствие установило, что он издевался над дочерьми и насиловал их. Генпрокуратура требовала переквалифицировать обвинение на необходимую оборону, но затем утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве.