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Смертельная драка с участием российских следователей попала на видео

Смертельный удар следователя по особо важным делам в голову россиянина попал на видео

В Челябинске драка с участием российских следователей, закончившаяся убийством, попала на видео. Ролик во вторник, 31 мая, публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как несколько мужчин начинают рукопашную схватку посреди улицы. Один из них падает, пытается встать и получает удар ногой в голову от следователя по особо важным делам, после чего теряет сознание. Несмотря на то что мужчина лежал без признаков жизни, драка продолжалась. Лишь пару минут спустя к пострадавшему подошли случайные прохожие, которые стали оказывать помощь.

Оба следователя Кирилл Зубков и Дмитрий Зыков с места происшествия скрылись и позже были задержаны. Суд вынес постановление об аресте подозреваемых и отправил их на два месяца в СИЗО.

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Владимир Седов
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