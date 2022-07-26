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Нурмагомедов высказался о бое Махачева и Оливейры на UFC 280

Хабиб Нурмагомедов назвал поединок Ислама Махачева и Чарльза Оливейры на UFC боем мечты

Фото: Dmitry Golubovich / globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов высказался относительно противостояния его друга Ислама Махачева и бразильца Чарльза Оливейры, которые подерутся на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Спортсмен принял участие в шоу The Mike Finch Show.

33-летний Нурмагомедов отметил, что он и Махачев считают Абу-Даби своей территорией. Он отметил, что никак не мог повлиять на решение UFC провести поединок именно там. «Мы бойцы, ничего не решаем. Сказали бы драться в Бразилии — полетели бы туда», — подчеркнул Нурмагомедов.

Бывший чемпион UFC добавил, что считает противостояние Махачева и Оливейры уникальным. «Парень с 11 победами подряд дерется против парня с десятью победами. Не помню, чтобы такое устраивали», — заявил Нурмагомедов. Он назвал предстоящую схватку боем мечты для фанатов MMA.

16 июля стало известно, что Махачев подерется с Оливейрой. Победитель заберет вакантный пояс чемпиона UFC в легком весе.

Николай Костюков
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