Трое российских пограничников погибли в Киргизии

Трое пограничников из России погибли в ДТП в Киргизии

На юге Киргизии трое российских пограничников погибли в ДТП. Об этом РИА Новости сообщили в генконсульстве России в Оше.

Как стало известно, авария произошла в ночь на 26 июля. Водитель автомобиля Hyundai Santa Fe не справился с управлением и на большой скорости врезался в рекламный щит. Погибли три человека — военнослужащие Пограничных войск РФ. Уточняется, что им было 36, 40 и 46 лет.

25 июля пять человек погибли и десять пострадали в ДТП с КамАЗом на трассе Уфа — Языково в Благоварском районе Башкирии. Микроавтобус Ford Transit с пассажирами следовал из Уфы в село Языково. Транспортное средство въехало на трассе в стоящий КамАЗ.