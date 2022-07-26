Премьер Эстонии усомнилась в достаточной поддержке Украины со стороны Европы

Премьер Эстонии Каллас усомнилась, что Европа сможет оказать Украине достаточную поддержку

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас усомнилась, что европейские страны со своей стороны смогут оказать достаточную поддержку Украине. Ее цитирует РИА Новости.

На вопрос, сможет ли Эстония, Литва, Польша и Великобритания предоставить Киеву нужное количество оружия и боеприпасов без участия США, Каллас ответила, что «наверное, нет».

Ранее Каллас заявляла, что европейские страны чувствуют усталость от вооруженного конфликта на Украине. Она подчеркнула важность продолжения поддержки Киева, но при этом указала на высокую инфляцию, энергетический кризис и коронавирус.

Как сообщает издание Politico, продемонстрированное Западом единство в вопросе поддержки Украины начало ослабевать, а мировые лидеры опасаются, что общественность устанет от кризиса и не будет готова к такой борьбе.