Стало известно об усталости Запада от поддержки Украины

Politico: единство Запада в поддержке Украины начинает ослабевать

Продемонстрированное Западом на саммитах G7 и НАТО единство в области поддержки Украины уже начинает ослабевать, и вопрос в том, «как долго продлится это единство». Об этом стало известно изданию Politico.

Издание напомнило, что президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции на полях саммита НАТО в Мадриде заявил, что «мы собираемся оставаться с Украиной, и весь альянс будет оставаться с Украиной столько, сколько потребуется».

«Это, безусловно, общее мнение после того, как НАТО согласилось значительно усилить свою обороноспособность, одновременно проложив путь для вступления Швеции и Финляндии в клуб», — указывает Politico.

По информации издания, мировые лидеры опасаются, что общественность скоро не будет готова к такой борьбе. По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, усталость от войны приходит отовсюду. Она подчеркнула важность продолжения поддержки Украины, но при этом указала на высокую инфляцию, энергетический кризис и коронавирус.

Ранее Financial Times заявило, что в Киеве оптимизм сменился беспокойством на фоне успехов союзных сил на Донбассе. По мнению большинства, такой вывод можно сделать на основе последнего обращения президента Украины Владимира Зеленского. В своем послании к нации политик отметил возможность ослабления поддержки западных партнеров и подталкивания Украины к «неприемлемому миру».