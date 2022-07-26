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Раскрыт уровень физической активности для предотвращения преждевременной смерти

Журнал Circulation: тренировки более 300-600 минут в неделю снижают риск смерти на треть

Фото: Alora Griffiths / Unsplash

Ученые Гарвардской школы общественного здравоохранения в Массачусетсе раскрыли необходимую длительность умеренных или интенсивных тренировок для предотвращения преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и других причин. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Circulation Американской кардиологической ассоциации, риск смерти снижается почти на треть, если физическая активность в два-четыре раза превышает рекомендуемые уровни.

Специалисты проанализировали медицинские записи о 116 221 добровольцев, собранные в течение 30-летнего периода наблюдений в ходе двух крупных исследований. В первом — исследовании здоровья медсестер (Nurses' Health Study) — участвовали только женщины, а во втором — Health Professionals Follow-up Study — только мужчины. Общая выборка на 63 процента состояла из женщин, а 96 процентов были белыми взрослыми. Средний возраст добровольцев составлял 66 лет, а средний индекс массы тела — 26 килограммов на квадратный метр (соответствует избыточной массе тела).

Участники самостоятельно сообщали о своей физической активности в свободное время, заполняя анкету, в которую включались вопросы о различных сопутствующих заболеваниях, семейной истории болезни, вредных привычках (употребление алкоголя и сигарет) и уровне физической активности. Уровень физической активности оценивался как среднее время, затрачиваемое в неделю на ходьбу, упражнения низкой интенсивности, поднятие тяжестей, гимнастику (все это относилось к умеренной активности), а также на бег трусцой, плавание, езду на велосипеде и другие аэробные упражнения (активность высокой интенсивности). Специалисты также оценивали уровень смертности среди различных подгрупп участников, а всего за 30 лет наблюдения было выявлено 47 596 смертей.

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В 2018 году в Руководстве по физической активности для американцев Министерства здравоохранения и социальных служб США рекомендовалось, чтобы взрослые уделяли умеренной физической активности не менее 150-300 минут в неделю или не менее 75-150 минут в неделю высокой физической активности.

Однако результаты исследования показали, что высокая физическая активность в два-четыре раза больше рекомендуемого уровня снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 27-33 процента и от других причин — на 19 процентов, то есть общий риск смерти снижается на 21-23 процента. Умеренная физическая активность в два-четыре раза больше рекомендуемого уровня снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 28-38 процентов, а от других причин — на 25-27 процентов. В этом случае общий риск смерти снижается на 26-31 процентов. Для сравнения: соблюдение лишь рекомендованного уровня высокой активности снижает общий риск смертности на 19 процентов, а умеренной активности — на 20-21 процент.

Однако длительная физическая активность высокой интенсивности (более чем 300 минут в неделю) или физическая активность умеренной интенсивности (более чем 600 минут в неделю) не обеспечивала какого-либо дополнительного снижения риска смерти.

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Александр Еникеев
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