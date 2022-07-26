В Тверской области пройдет фестиваль к 100-летию российского джаза

В усадьбе Домотканово в Тверской области 20 августа пройдет фестиваль «Джаз-пленэр»

В Тверской области 20 августа пройдет пятый международный фестиваль «Джаз-пленэр». Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-служба регионального правительства.

Мероприятие, приуроченное к 100-летию российского джаза, будет проходить на территории усадьбы Домотканово, расположенной в 17 километрах от Твери. «По мнению губернатора региона Игоря Рудени, такие творческие площадки позволяют организовать интересный культурный досуг для жителей региона, способствуют привлечению туристов», — отметили организаторы фестиваля.

В празднике примут участие Тверской Биг-Бэнд под управлением Павла Смирнова, Евгений Малышев (альт-саксофон) и джазовый квартет Александра Красоткина, а также столичные и зарубежные джазмены — квартет контрабасистки Дарьи Чернаковой (Москва), вокалист и гитарист из Бразилии Жоандер Сантос и другие.

Кроме того, гости фестиваля смогут посетить экспозицию «100 лет российскому джазу» и принять участие в мастер-классах по резьбе по дереву, плетению из джута, росписи по бересте и другим ремеслам.

Ранее сообщалось, что правительство Тверской области реализует шесть новых проектов в сфере туризма и туристской инфраструктуры. Так, в Калининском районе создадут музей «Дом варенья», в Калязинском районе в музейно-выставочном комплексе «По сказочным тропам» появится «Музей хлеба» — проект посвятят древне-русским традициям хлебопечения.