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В Финляндии призвали ужесточить условия выдачи виз для россиян

Врио премьера Финляндии Аки Линден призвал ужесточить выдачу шенгенских виз россиянам

Фото: Shutterstock

Условия для выдачи шенгенских виз для россиян должны быть ужесточены. Об этом заявил временно исполняющий обязанности премьер-министра страны глава министерства по делам семьи и базовых услуг Аки Линден, который ранее заявлял о неприемлемости рестрикций против обычных российских граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

«Лично я считаю, что политика должна быть ужесточена. На это есть свои причины. Эта неделя, безусловно, одна из самых спокойных за лето (пик сезона отпусков в кабмине — "прим. Ленты.ру"), но МИД готов рассмотреть этот вопрос», — призвал врио премьера.

«В восточной Финляндии люди удивляются, почему русские приезжают сюда, как и раньше, несмотря на то что Россия ведет жестокую войну, хотя это, вероятно, не вина этих отдельных людей», — добавил Линден, подчеркнув, что не знает точного момента окончательного решения вопроса.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что возможная отмена Евросоюзом выдачи россиянам шенгенских виз повлечет за собой ответные меры России. «Россия на это отреагирует крайне негативно. (...) Любые подобные действия в отношении граждан России повлекут контрмеры, ответную реакцию», — предупредил Дмитрий Песков.

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Виктория Кондратьева
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