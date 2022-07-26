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Кремль предупредил об ответе на возможную отмену выдачи шенгенских виз россиянам

Представитель Кремля Песков заявил об ответе при отмене выдачи шенгенских виз россиянам

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Отмена Евросоюзом выдачи россиянам шенгенских виз повлечет за собой ответные меры России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, исключать подобные действия Евросоюза нельзя.

«Россия на это отреагирует крайне негативно(...) Любые подобные действия в отношении граждан России повлекут контрмеры, ответную реакцию», — заявил Дмитрий Песков.

Ранее директор консульского департамента Министерства иностранных дел (МИД) России Иван Волынкин в интервью ТАСС заявил, что Москва не исключает прекращения выдачи шенгенских виз россиянам на фоне действий западных стран.

По его словам, сейчас фактически полностью приостановлено оформление виз россиянам Латвией, Литвой, Эстонией, Польшей и Чехией.

О планах ужесточить выдачу виз заявила и Финляндия.

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Валерий Розенберг
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