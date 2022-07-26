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Москва допустила прекращение выдачи шенгенских виз для россиян

В МИД России допустили, что Европа перестанет выдавать россиянам шенгенские визы

Фото: Pixabay

Москва в свете действий Запада допускает сценарий, при котором гражданам РФ прекратят выдавать шенгенские визы. Об этом заявил ТАСС директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

«Министерство внимательно фиксирует доносящиеся из Европы призывы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам», — сказал он, добавив, что большинство подобных заявлений делаются «одиозными политиками или общественными деятелями-русофобами».

При этом дипломат подчеркнул, что Москва уже видит фактически полную приостановку оформления виз россиянам в расположенных в России консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии. «Даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии», — отметил Волынкин.

В июне Чехия приостановила выдачу виз гражданам РФ и Белоруссии до марта 2023 года. В сообщении ведомства европейской страны говорится, что принятое после после 24 февраля этого года решение о запрете на выдачу россиянам и белорусам виз для въезда в Чехию, а также разрешений на длительное пребывание в республике, будет действовать до конца марта.

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Марина Совина
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