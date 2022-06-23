Европейская страна приостановила выдачу виз россиянам до весны

Чехия приостановила выдачу виз гражданам РФ и Белоруссии до марта 2023 года

Чехия приостановила выдачу виз гражданам РФ и Белоруссии до марта 2023 года, решение об этом приняло правительство страны по предложению МИД.

В сообщении ведомства европейской страны говорится, что принятое после после 24 февраля этого года решение о запрете на выдачу россиянам и белорусам виз для въезда в Чехию, а также разрешений на длительное пребывание в республике, будет действовать до конца марта.

«Исключение составляют гуманитарные случаи», — добавили в МИД. Целью такой меры является оказание давления на власти России и Белоруссии для окончания спецоперации на Украине, а также интересы безопасности Чехии.

Граждане России и Белоруссии, которые уже имеют разрешения на долговременное пребывание в Чехии, могут подать документы о продлении данного разрешения в соответствии с установленным режимом.

Ранее в мае АТОР назвала самые нетребовательные к выдаче шенгена страны Европы. Сейчас россиянам легче всего получить визы Греции и Италии — весь процесс занимает до 5-7 дней. Для получения французского или испанского шенгена необходимо закладывать около двух недель.