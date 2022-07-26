Обладатель Кубка Стэнли осудил чешского хоккеиста за выступления в России

Обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек осудил чешского хоккеиста за выступления в России

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион по хоккею чех Доминик Гашек осудил коллегу Дмитрия Яшкина, который перешел в клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом экс-голкипер написал в своем Twitter.

Бывший голкипер сборной Чехии выразил недовольство тем, что Яшкин предпочел продолжить выступления в России. По мнению Гашека, игра за российскую команду представляет опасность для Чехии. Он призвал парламент страны принять закон, запрещающий гражданам Чехии выступать в России.

Минувший сезон Яшкин провел в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотс». Права на игрока принадлежали столичному «Динамо», с которым СКА удалось договориться об обмене. О переходе Яшкина в армейский клуб стало известно 25 июля.

В апреле Гашек обратился к руководству НХЛ и потребовал отстранить российских хоккеистов от матчей лиги, которые должны пройти на территории Чехии. Ряд встреч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023 должны пройти в Праге.

Яшкин — уроженец Омска. 29-летний форвард известен по выступлениям за «Славию», «Сент-Луис Блюз» и «Вашингтон Кэпиталс».

