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В «Атамани» пройдет краевой фестиваль вареников

В туристическом комплексе «Атамань» 30 июля пройдет фестиваль вареников «Навары, мылая»

Фото: выставочный комплекс «Атамань»

В Краснодарском крае пройдет краевой фестиваль вареников «Навары, мылая». Об этом сообщают «Кубанские новости».

Проведение мероприятия запланировано в туристическом комплексе «Атамань» Темрюкского района. Гости и жители региона смогут посетить фестиваль в субботу, 30 июля, с 9:00 до 19:00. В этот день все желающие смогут продегустировать популярное на Кубани блюдо и узнать рецепты, передающиеся из поколения в поколение.

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«После двухлетнего перерыва гастрокультурные фестивали вернулись в казачью станицу в обновленном формате. Теперь каждую субботу гости смогут не только погрузиться в казачью культуру, но и побывать на грандиозных дегустациях блюд Кубани и Северного Кавказа», — отметили авторы материала.

Ранее сообщалось, что в Темрюкском районе Краснодарского края археологи обнаружили кости древних животных, возраст которых составляет около 1,2-1,4 миллиона лет. Среди находок — останки таманских слонов, кавказских эласмотериев, раннеплейстоценовых лошадей, антилоп и волков.

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Валентина Процкова
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