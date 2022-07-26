Украинский оператор ГТС заявил об увеличении давления «Газпрома»

ОГТС Украины заявил, что «Газпром» увеличил давление недалеко от границы с Россией

Оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины заявил, что «Газпром» без предупреждения увеличил давление в пограничном участке украинской газотранспортной системы. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что специалисты оператора якобы выявили резкий рост давления на участке газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» недалеко от границы с Россией. «Изменение давления произошло без предупреждения со стороны ПАО "Газпром"», — говоится в заявлении украинского оператора.

Также указывается, что Украина проинформировала компанию о том, что несвоевременное сообщение данных о смене режимов может привести к внештатным ситуациям.

Ранее глава нефтяной компании «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко заявил, что нефтеперерабатывающая промышленность в стране не функционирует из-за военной спецоперации России. В то же время Витренко сообщил, что компания подаст иск к «Газпрому» из-за недоплаты за транзит газа в Европу в июле.