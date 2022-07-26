Петербуржца оштрафовали за видео поцелуя с мужчиной на фоне храма

Жителя Санкт-Петербурга оштрафовали за видео поцелуя с мужчиной на фоне храма

Жителя Санкт-Петербурга Сергея Кондратьева оштрафовали за видео поцелуя с другим мужчиной на фоне православного храма. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.

По информации суда, 9 января петербуржец снял на мобильный телефон однополый поцелуй на фоне Храмом Святой Троицы «Кулич и Пасха». Позже Кондратьев выложил видео в соцсети, сопроводив его песней с ненормативной лексикой. Ролик увидела прихожанка храма, которую в последствие признали потерпевшей. «Таким образом, Кондратьев публично выразил явное неуважение к обществу и оскорбил религиозные чувства православных верующих», — заявили в пресс-службе суда.

На заседании Кондратьев признал свою вину, извинился перед потерпевшей и раскаялся. Кроме того, он сделал пожертвование в религиозные и общественные организации. Судья назначил мужчине штраф в размере 15 тысяч рублей.

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