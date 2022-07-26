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Петербуржца оштрафовали за видео поцелуя с мужчиной на фоне храма

Жителя Санкт-Петербурга оштрафовали за видео поцелуя с мужчиной на фоне храма

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Жителя Санкт-Петербурга Сергея Кондратьева оштрафовали за видео поцелуя с другим мужчиной на фоне православного храма. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.

По информации суда, 9 января петербуржец снял на мобильный телефон однополый поцелуй на фоне Храмом Святой Троицы «Кулич и Пасха». Позже Кондратьев выложил видео в соцсети, сопроводив его песней с ненормативной лексикой. Ролик увидела прихожанка храма, которую в последствие признали потерпевшей. «Таким образом, Кондратьев публично выразил явное неуважение к обществу и оскорбил религиозные чувства православных верующих», — заявили в пресс-службе суда.

На заседании Кондратьев признал свою вину, извинился перед потерпевшей и раскаялся. Кроме того, он сделал пожертвование в религиозные и общественные организации. Судья назначил мужчине штраф в размере 15 тысяч рублей.

Ранее жительницу Калуги оштрафовали на 25 тысяч рублей за полуобнаженное фото на фоне храма. По версии следствия, сделав кадр «с поднятой задней частью платья», россиянка оскорбила чувства верующих.

21 июля депутат Госдумы Нина Останина предложила ввести в России уголовную ответственность за пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений». По ее словам, административного наказания за это недостаточно.

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Константин Лысяков
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