Доходы Ирана от продажи нефти взлетели почти на 600 процентов
Доходы Ирана от экспорта нефти за четыре месяца взлетели почти на 600 процентов (плюс 580 процентов) в годовом выражении. Об этом рассказал официальный представитель правительства республики по экономическим вопросам Ахсан Хандузи, передает агентство IRNA.
По его словам, увеличение доходов от продажи сырья связано с ростом нефтяного экспорта и изменением валютного курса внутри страны в рамках закона о бюджете. Ранее власти Ирана решили отказаться от использования для экспортно-импортных операций официального фиксированного курса доллара, который был примерно в пять-шесть раз ниже рыночного.
22 июля появилась информация, что некоторые танкеры переориентировались с перевозки иранской нефти на российскую. 11 из отслеживаемых судов, которые ранее перевозили иранскую нефть, с апреля начали загружать российское сырье.
Кроме того, Иран снижает цены на свою и без того дешевую нефть, чтобы побороться с Россией за китайский рынок. Для обеих стран Китай — один из немногих рынков сбыта сырой нефти, доступных в условиях западных санкций.