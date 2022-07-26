Доходы Ирана от продажи нефти взлетели почти на 600 процентов

Доходы Ирана от продажи нефти увеличились на 580 процентов за четыре месяца

Доходы Ирана от экспорта нефти за четыре месяца взлетели почти на 600 процентов (плюс 580 процентов) в годовом выражении. Об этом рассказал официальный представитель правительства республики по экономическим вопросам Ахсан Хандузи, передает агентство IRNA.

По его словам, увеличение доходов от продажи сырья связано с ростом нефтяного экспорта и изменением валютного курса внутри страны в рамках закона о бюджете. Ранее власти Ирана решили отказаться от использования для экспортно-импортных операций официального фиксированного курса доллара, который был примерно в пять-шесть раз ниже рыночного.

22 июля появилась информация, что некоторые танкеры переориентировались с перевозки иранской нефти на российскую. 11 из отслеживаемых судов, которые ранее перевозили иранскую нефть, с апреля начали загружать российское сырье.

Кроме того, Иран снижает цены на свою и без того дешевую нефть, чтобы побороться с Россией за китайский рынок. Для обеих стран Китай — один из немногих рынков сбыта сырой нефти, доступных в условиях западных санкций.