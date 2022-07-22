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Танкеры переориентировались с перевозки иранской нефти на российскую

Bloomberg: танкеры переориентировались с перевозки иранской нефти на российскую

Фото: Costas Baltas / Reuters

По данным аналитической компании Vortexa, нефтяные танкеры, которые ранее перевозили иранскую нефть, переориентировались на перевозку российской, пишет Bloomberg.

11 из отслеживаемых судов, которые ранее перевозили иранскую нефть, с апреля начали загружать российской сырье. Российские поставки выросли до 250 тысяч баррелей в день в первой половине июля, увеличившись на 170 тысяч баррелей в день по сравнению с апрелем.

Brent от TradingView

По данным Vortexa, растет число нефтяных танкеров, отключающих свои спутниковые транспондеры, чтобы перевозить нефть марки Urals. Все больше грузоотправителей и страховщиков отказываются от перевалки российской нефти из-за санкций. Оставшиеся танкеры готовые заключать деликатные сделки, но могут взимать более высокие цены, отмечает издание.

Танкеры с российской нефтью стали часто исчезать с радаров специальных систем, отслеживающих перемещение судов. Журналисты выдвигают предположение, что на фоне введения многочисленных антироссийских санкций некоторые покупатели хотят сохранить факт закупок топлива в тайне. К такой тактике прибегали перевозчики санкционной нефти из Ирана и Венесуэлы.

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Платон Щукин
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