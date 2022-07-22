Bloomberg: танкеры переориентировались с перевозки иранской нефти на российскую

По данным аналитической компании Vortexa, нефтяные танкеры, которые ранее перевозили иранскую нефть, переориентировались на перевозку российской, пишет Bloomberg.

11 из отслеживаемых судов, которые ранее перевозили иранскую нефть, с апреля начали загружать российской сырье. Российские поставки выросли до 250 тысяч баррелей в день в первой половине июля, увеличившись на 170 тысяч баррелей в день по сравнению с апрелем.

По данным Vortexa, растет число нефтяных танкеров, отключающих свои спутниковые транспондеры, чтобы перевозить нефть марки Urals. Все больше грузоотправителей и страховщиков отказываются от перевалки российской нефти из-за санкций. Оставшиеся танкеры готовые заключать деликатные сделки, но могут взимать более высокие цены, отмечает издание.

Танкеры с российской нефтью стали часто исчезать с радаров специальных систем, отслеживающих перемещение судов. Журналисты выдвигают предположение, что на фоне введения многочисленных антироссийских санкций некоторые покупатели хотят сохранить факт закупок топлива в тайне. К такой тактике прибегали перевозчики санкционной нефти из Ирана и Венесуэлы.