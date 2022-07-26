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Раскрыто влияние легкой формы COVID-19 на когнитивные способности

Molecular Psychiatry: переболевшие легкой формой COVID-19 пациенты пожаловались на память

Фото: Кирилл Брага / Reuters

Команда бразильских ученых из Федерального университета Минас-Жерайса, Института Рене Рашу, Федерального университета Валес-ду-Жекитиньона и Мукури раскрыла влияние легкой формы COVID-19 на когнитивные способности переболевших. Исследование описано в статье, опубликованной в журнале Molecular Psychiatry.

В ходе работы специалисты наблюдали в течение четырех месяцев 300 человек, которые переболели коронавирусной инфекцией в легкой форме. Средний возраст участников составлял 38 лет. Исследователей интересовали изменения в психическом здоровье и когнитивные нарушения. Для этого пациентам провели магнитно-резонансную томографию (МРТ), исследовали на приеме у невролога и офтальмолога и попросили пройти опрос. Кроме того, испытуемые сделали тест Рея — Остеррица, заключающийся в рисовании по памяти. Его не смогли выполнить 25 процентов пациентов, а у не болевших COVID-19 людей этот показатель был около 6 процентов.

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Большинство участников пожаловались на выраженные проблемы с памятью и мыслительными способностями. Также у них зафиксировали нарушения зрительно-пространственного восприятия. По мнению ученых, такие показатели объясняются нейровоспалительным влиянием заболевания.

В июле сотрудники Университета Ла Троба в Австралии выяснили причину неврологических состояний, проявляющихся у людей с длительным течением COVID-19. Согласно выводам исследования, такие симптомы могут быть вызваны токсичными для нервных клеток амилоидными скоплениями в мозге, которые формируются из белковых фрагментов SARS-CoV-2.

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Елена Апазиди
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