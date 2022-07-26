Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Россиянам раскрыли неожиданную опасность красных «родинок»

Врач Антонова предупредила о риске сильного кровотечения при повреждении красных родинок

Фото: shutterstock

Повреждение красных родинок сопряжено с риском сильного кровотечения, предупредила врач дерматолог-онколог Ольга Антонова. В беседе с «Москвой 24» она раскрыла россиянам, чем на самом деле являются эти образования на коже и перечислила их неожиданные опасности.

По словам медика, плоские или выпуклые точки на теле, оттенок которых может варьироваться от ярко-красного до темно-синего, — это не родинки, а ангиомы или гемангиомы — доброкачественные опухоли. Они появляются чаще всего на лице, шее или голове, когда кровеносные или лимфатические сосуды начинают расти неправильно.

Материалы по теме:
«Американские онкологи были поражены увиденным» СССР совершил революцию в борьбе с раком. Почему построенная Союзом система рухнула?
«Американские онкологи были поражены увиденным»СССР совершил революцию в борьбе с раком. Почему построенная Союзом система рухнула?
31 марта 2021
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье» Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье»Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
14 апреля 2017

Такие новообразования не перерождаются в злокачественные, продолжила специалистка. Главная их опасность заключается в том, что при нечаянном повреждении они могут стать источником сильного кровотечения, объяснила она.

Также Антонова уточнила, что гемангиомы и ангиомы могут образовываться не только на поверхности кожи и слизистых, но и на внутренних органах, в частности, на глазах, мозге, матке, селезенке и печени. Как правило, они не причиняют дискомфорта, но иногда могут вызвать внутренние кровотечения и нарушения дыхания или зрения, предупредила врач.

Ранее онкологи из независимой организации по исследованию рака Cancer Research подсказали способ определить рак кожи на вид. В частности, одним из симптомов меланомы является внезапное появление новой родинки или перерождение старой, а при плоскоклеточном раке на коже возникает чешуйчатая опухоль с твердой головкой, приподнятой над поверхностью кожи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Володин объявил о неизбежности конца эпохи доллара
«Аэрофлот» запустит прямые рейсы на любимый курорт богачей
ВСУ попытались нанести ракетный удар по Херсону
Генпрокурор России назвал угрозой для стран СНГ расползание наемников с Украины
Пострадавшая при обстреле в Брянской области 74-летняя россиянка скончалась
Бывшего сотрудника ФСБ и военного наемника осудили за разбой и кражи
Названы основные проблемы сталинских малоэтажек
В Турции высказались о сроках отправки первого судна с украинским зерном
Известный ведущий решил избавиться от дома у океана в США
Территорию ДНР пообещали полностью освободить от ВСУ до конца августа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.