Россиянам раскрыли неожиданную опасность красных «родинок»

Врач Антонова предупредила о риске сильного кровотечения при повреждении красных родинок

Повреждение красных родинок сопряжено с риском сильного кровотечения, предупредила врач дерматолог-онколог Ольга Антонова. В беседе с «Москвой 24» она раскрыла россиянам, чем на самом деле являются эти образования на коже и перечислила их неожиданные опасности.

По словам медика, плоские или выпуклые точки на теле, оттенок которых может варьироваться от ярко-красного до темно-синего, — это не родинки, а ангиомы или гемангиомы — доброкачественные опухоли. Они появляются чаще всего на лице, шее или голове, когда кровеносные или лимфатические сосуды начинают расти неправильно.

Такие новообразования не перерождаются в злокачественные, продолжила специалистка. Главная их опасность заключается в том, что при нечаянном повреждении они могут стать источником сильного кровотечения, объяснила она.

Также Антонова уточнила, что гемангиомы и ангиомы могут образовываться не только на поверхности кожи и слизистых, но и на внутренних органах, в частности, на глазах, мозге, матке, селезенке и печени. Как правило, они не причиняют дискомфорта, но иногда могут вызвать внутренние кровотечения и нарушения дыхания или зрения, предупредила врач.

Ранее онкологи из независимой организации по исследованию рака Cancer Research подсказали способ определить рак кожи на вид. В частности, одним из симптомов меланомы является внезапное появление новой родинки или перерождение старой, а при плоскоклеточном раке на коже возникает чешуйчатая опухоль с твердой головкой, приподнятой над поверхностью кожи.