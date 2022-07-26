Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лавров обвинил Евросоюз в торможении запуска «Северного потока-2»

Глава МИД России Лавров заявил, что Евросоюз тормозит запуск «Северного потока-2»

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Европейский союз по политическим причинам тормозит запуск трубопровода «Северный поток-2», несмотря на его готовность. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на переговорах с президентом Уганды Йовери Мусевени, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам российского министра, Европейская комиссия «задним числом приняла нормативы, которые до сих пор используются для торможения» запуска «этого важнейшего для европейской безопасности газопровода». Он также отметил, что ЕС за последние 5-6 лет неоднократно обвинял Россию в использовании газа в качестве оружия.

Кроме того, Лавров осветил ситуацию с газотурбинами Siemens для трубопровода «Северный поток-1», которые Канада обязалась вернуть России после ремонтных работ. Он заявил, что на сегодня канадское правительство не предоставляет Москве внятных объяснений касательно статуса этой и других турбин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что после установки задерживавшегося в Канаде оборудования поставки газа по «Северному потоку» в Европу пойдут в том объеме, в котором это технологически возможно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Умер один из пострадавших при атаке ВСУ на пункт таможни в Брянской области
Самолет Superjet 100 вернулся в Шереметьево из-за неисправности
В Финляндии призвали ужесточить условия выдачи виз для россиян
Жена Гогена Солнцева сообщила о его исчезновении
Три человека погибли при взрыве в гараже в Подмосковье
Google оштрафовали на два миллиарда рублей
Бритни Спирс обвинила мать в насилии
В России отказались выдавать электронные визы иностранцам
Лавров описал состояние переговоров России и Украины
Девушка погибшего на Украине офицера рассказала о шантаже их интимными фото
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.