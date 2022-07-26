Лавров обвинил Евросоюз в торможении запуска «Северного потока-2»

Глава МИД России Лавров заявил, что Евросоюз тормозит запуск «Северного потока-2»

Европейский союз по политическим причинам тормозит запуск трубопровода «Северный поток-2», несмотря на его готовность. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на переговорах с президентом Уганды Йовери Мусевени, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам российского министра, Европейская комиссия «задним числом приняла нормативы, которые до сих пор используются для торможения» запуска «этого важнейшего для европейской безопасности газопровода». Он также отметил, что ЕС за последние 5-6 лет неоднократно обвинял Россию в использовании газа в качестве оружия.

Кроме того, Лавров осветил ситуацию с газотурбинами Siemens для трубопровода «Северный поток-1», которые Канада обязалась вернуть России после ремонтных работ. Он заявил, что на сегодня канадское правительство не предоставляет Москве внятных объяснений касательно статуса этой и других турбин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что после установки задерживавшегося в Канаде оборудования поставки газа по «Северному потоку» в Европу пойдут в том объеме, в котором это технологически возможно.