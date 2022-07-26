В ЛНР объяснили удары из HIMARS по территории республики

Посол ЛНР Мирошник: ВСУ наносит удары из HIMARS с целью сорвать подготовку к референдуму

Цель ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по населенным пунктам Луганской народной республики (ЛНР) — сорвать подготовку к референдуму. Об этом в своем Telegram-канале заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Дорогостоящее западное вооружение используют, чтобы пугать население, не дать вести восстановительные работы, не дать спокойно готовиться к референдуму», — написал Мирошник. Он также отметил, что за четыре дня по территории ЛНР со стороны ВСУ было совершено семь обстрелов, шесть из них — с применением американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Посол ЛНР в России также заявил, что «для Киева референдум — это очень страшно», поскольку он фиксирует демократическое волеизъявление граждан.

25 июля в республике заявили об обстреле со стороны ВСУ города Алчевск пятью ракетами из HIMARS.