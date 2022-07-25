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В ЛНР заявили об обстреле ВСУ Алчевска из HIMARS

Представительство ЛНР в СЦКК заявило об обстреле ВСУ Алчевска 5 ракетами из HIMARS

Фото: Pavlo Narozhnyy / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 3.00 обстреляли город Алчевск из американских РСЗО HIMARS. Об этом заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Telegram-канале.

Согласно сообщению, украинские военные выпустили по населенному пункту пять ракет.

Ранее в ЛНР погибли четыре мирных жителя в результате обстрела населенного пункта Рубежное войсками Украины. Обстрел был зафиксирован в воскресенье, 24 июля, в 17:00. Отмечается, что он был произведен с применением артиллерийского орудия калибра 155 мм. Всего по Рубежному было выпущено девять снарядов.

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Марина Совина
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