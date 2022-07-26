Президент Франции Макрон назвал продовольственный кризис «орудием войны» России

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Камерун 26 июля назвал глобальный продовольственный кризис одним из «орудий войны» России, сообщает Reuters. Предположения, что виноваты западные санкции, он отверг.

Камерун столкнулся с резким ростом цен на продукты питания и нефть, как и многие развивающиеся страны. Ранее в июле в камерунской столице, Яунде, возникли проблемы с серьезной нехваткой топлива. Это привело к длинным очередям на заправочных станциях.

«Нас обвиняют те, кто говорит, что европейские санкции (в отношении России) являются причиной мирового продовольственного кризиса, в том числе в Африке. Это совершенно неверно, — сказал Макрон во время встречи в Камеруне. — Продовольствие, как и энергия, стали российским оружием войны… Мы должны помочь африканскому континенту производить больше для себя».

Эммануэль Макрон находится в трехэтапном турне по Африке, целью которого является выстраивание и укрепление новых связей в сферах сельского хозяйства.

Несмотря на то, что африканские правительства стараются не принимать чью-либо позицию по вопросу спецоперации на Украине, в бывших западноафриканских колониях Франции растут антифранцузские настроения. Власти опасаются за безопасность на фоне череды протестов, которые вспыхнули в июле.