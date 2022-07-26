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В ЕС допустили смягчение антироссийских санкций

Боррель заявил, что ЕС может ослабить санкции против продовольственного экспорта из России

Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Globallookpress.com

Европейский союз может смягчить санкции против продовольственного экспорта из России, если они действительно вызывают рост цен на европейском рынке продуктов питания. Об этом заявил верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает EFE.

«Если есть какое-то положение, которое влияет на экспорт из России, конечно, мы его изучим и устраним. Мы не можем обвинять санкции в росте цен [на продовольствие в Европе], но если такие вещи случаются, без сомнения, мы будем следить за этим», — заверил глава евродипломатии.

Однако он подчеркнул, что Брюссель не снизит санкционное давление на Россию до тех пор, пока не прекратятся боевые действия на Украине.

Ранее стало известно, что Совет ЕС продлил действие санкций против России, введенных в связи с кризисом на Украине, на шесть месяцев — до 31 января 2023 года. Речь о мерах, принятых еще в 2014 году в связи с включением Крыма в состав России и расширенных после начала спецоперации России на Украине 24 февраля этого года.

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Николай Чигасов
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