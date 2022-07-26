Европа продлила санкции против России из-за Украины на полгода

Совет ЕС продлил санкции против России на шесть месяцев

Совет ЕС продлил действие санкций против России, введенных в связи с кризисом на Украине, на шесть месяцев — до 31 января 2023 года. Об этом пишет Reuters.

Речь о мерах, принятых еще в 2014 году в связи с включением Крыма в состав России, и расширенных после начала спецоперации России на Украине 24 февраля этого года.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко предположила, что россиянам могут ограничить выдачу шенгенских виз в рамках нового пакета санкций ЕС. В то же время вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян уверен, что полного запрета на въезд россиян в Европу не произойдет.