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В Кремле прокомментировали выход России из проекта МКС

Песков заявил, что решение о выходе России из проекта МКС было принято не сегодня

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Решение о выходе России их проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года «было принято еще раньше», а не сегодня. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова нового главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, который объявил об уходе России с МКС на встрече с Путиным 26 июля.

По словам руководителя госкорпорации, она сконцентрируется на обеспечении космическими услугами российской экономики. При этом Борисов подчеркнул, что «Роскосмос» выполнит все ранее оговоренные обязательства перед партнерами.

Летчик-космонавт Андрей Борисенко в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что уход России с МКС не приведет к критичным последствиям. По его словам, космонавты переключатся на работу по другой отечественной программе, которую планируют реализовать в ближайшее время.

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Константин Лысяков
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