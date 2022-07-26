Космонавт отреагировал на решение России выйти из проекта МКС

Космонавт Борисенко: у России было достаточно оснований для выхода из проекта МКС

Последствия выхода России из проекта Международной космической станции (МКС) не будут критичными, космонавты просто продолжат работать уже по другой, отечественной программе, которая должна быть реализована в скором времени. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил летчик-космонавт Андрей Борисенко.

«Российские космонавты по мере реализации перестанут доставляться на борт МКС и будут работать по другой программе, — сказал Борисенко. — У нас прописано создание собственной национальной орбитальной станции. Я думаю, любое решение такого рода принимается с учетом всех аспектов окружающей нас жизни. И, раз оно все же было принято, для этого было достаточно оснований».

Решение о выходе России из проекта Международной космической станции после 2024 года принято. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в июле в «Роскосмосе» сообщили, что астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) впервые на МКС вышла в открытый космос в скафандре из России.