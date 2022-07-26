Паукообразные обезьяны отомстили дразнившей их девочке

Times Now News: в Мексике паукообразные обезьяны схватили за волосы дразнившую их девочку

В мексиканском зоопарке паукообразные обезьяны отомстили девочке, которая их дразнила. Об этом сообщает Times Now News.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, как девочка подходит к вольеру. В одной руке она держит телефон, а другой принимается стучать по решетке. Одна из обезьян начинает кричать, затем протягивает лапу между прутьями и хватает девочку за волосы. Ребенок кричит, но животное злится все сильнее и еще более агрессивно тянет за волосы. Обезьяна унялась только после вмешательства стоявшего рядом мужчины.

Девочка пытается отойти от вольера, но в этот момент ее хватает за волосы другая обезьяна. На этот раз ребенку удается высвободиться самостоятельно.

После публикации в соцсетях видео набрало более десяти миллионов просмотров. Некоторые пользователи задавались вопросом, почему посетители зоопарка не вмешались быстрее. Другие заметили, что произошедшее должно стать уроком для девочки и других людей, которые пытаются дразнить животных.

Паукообразные обезьяны обитают в Южной и Центральной Америке. Взрослая особь весит от четырех до десяти килограммов, при этом длина тела животного может достигать 65 сантиметров, а хвоста — 90 сантиметров. Обезьяны ведут дневной образ жизни, питаются плодами, семенами и яйцами.

Ранее сообщалось, что сотрудница юридической фирмы в американском городе Эль-Пасо, штат Техас, прыгнула в вольер к обезьянам и лишилась работы. На записи видно, как женщина позирует с животными и кормит их, после чего уходит. За кадром слышен смех очевидца.