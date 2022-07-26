В Китае указали на вызванные односторонними санкциями Запада проблемы

На Пекинском форуме указали на проблемы, вызванные односторонними санкциями Запада

Введенные западными странами односторонние санкции вызвали большую обеспокоенность во всем мире. Такое заявление прозвучало на Пекинском форуме по правам человека, пишет ТАСС.

В частности, на связанные с ними проблемы указал заместитель председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК), председатель Китайского фонда развития прав человека Хуан Мэнфу. «Из-за односторонности и силовой политики, практикуемой несколькими странами, международный порядок в области прав человека и предпосылки для лучшего глобального управления сталкиваются с серьезными проблемами», — заявил он.

Глава Китайской группы международных связей Ду Чжаньюань указал, что безопасность — это предварительное условие для улучшения развития и защиты прав человека. Он добавил, что в последние годы региональные конфликты становятся все более частыми, а экономические и научно-технические санкции, введенные некоторыми странами, «вызвали глобальную инфляцию».

Кроме того, заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП), президент Китайского общества изучения прав человека Падма Чолинг подчеркнула, что в настоящее время мир переживает «период турбулентности», в связи с чем она призвала мировое сообщество работать сообща для улучшения глобпального управления в сфере прав человека.

Отмечается, что в мероприятии принимали участие около 200 человек из почти 70 стран и международных организаций.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин предупредил о глобальной рецессии из-за попыток Запада ввести односторонние санкции против Москвы.