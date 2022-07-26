В Китае указали на вызванные односторонними санкциями Запада проблемы
Введенные западными странами односторонние санкции вызвали большую обеспокоенность во всем мире. Такое заявление прозвучало на Пекинском форуме по правам человека, пишет ТАСС.
В частности, на связанные с ними проблемы указал заместитель председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК), председатель Китайского фонда развития прав человека Хуан Мэнфу. «Из-за односторонности и силовой политики, практикуемой несколькими странами, международный порядок в области прав человека и предпосылки для лучшего глобального управления сталкиваются с серьезными проблемами», — заявил он.
Глава Китайской группы международных связей Ду Чжаньюань указал, что безопасность — это предварительное условие для улучшения развития и защиты прав человека. Он добавил, что в последние годы региональные конфликты становятся все более частыми, а экономические и научно-технические санкции, введенные некоторыми странами, «вызвали глобальную инфляцию».
Кроме того, заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП), президент Китайского общества изучения прав человека Падма Чолинг подчеркнула, что в настоящее время мир переживает «период турбулентности», в связи с чем она призвала мировое сообщество работать сообща для улучшения глобпального управления в сфере прав человека.
Отмечается, что в мероприятии принимали участие около 200 человек из почти 70 стран и международных организаций.
Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин предупредил о глобальной рецессии из-за попыток Запада ввести односторонние санкции против Москвы.