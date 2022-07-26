Характеристики новых iPhone подтвердили

DigiTimes: топовые iPhone 14 Pro и 14 Pro Max получат оперативную память LPDDR5

Топовые смартфоны серии iPhone 14 будут отличаться форматом оперативной памяти. Об этом сообщает издание DigiTimes.

Источники на производстве рассказали, что Apple оснастит самые дорогие телефоны новой линейки оперативной памятью формата LPDDR5. Базовые устройства — iPhone 14 и 14 Max — получат оперативную память стандарта LPDDR4X.

Ожидается, что память LPDDR5 обеспечит Pro-моделям более высокую производительность и энергоэффективность, чем оперативная память предыдущего поколения. Таким образом отчет DigiTimes подтвердил сообщение о характеристиках смартфонов от инсайдера Мин-Чи Ко, который отмечал наличие LPDDR5 в новых флагманах в марте.

Также источники полагают, что все аппараты серии выйдут с шестью гигабайтами оперативной памяти. Для сравнения, базовые девайсы линейки iPhone 13 имели четыре гигабайта памяти. Судя по всему, более дешевые телефоны будут комплектоваться процессором A15, более дорогие — A16.

Аналитики предсказывают, что Apple представит смартфоны нового поколения в сентябре. Кроме iPhone корпорация должна анонсировать новые Apple Watch и AirPods.

В начале июля инсайдеры выяснили, что начальная стоимость iPhone 14 Pro составит 1099 долларов. Также стало известно, что все модели подорожают на 100 долларов.