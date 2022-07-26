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Минобороны назвало фейком заявления зарубежных СМИ о мобилизации в России

Минобороны опровергло заявления зарубежных СМИ о мобилизационных мероприятиях в России

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

Минобороны России опровергло заявления зарубежных СМИ о проведении мобилизационных мероприятий в России. Об этом сообщает ТАСС.

«К проведению специальной военной операции привлекается только часть Вооруженных сил Российской Федерации, численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных верховным главнокомандующим», — заявили в ведомстве, назвав заявления зарубежных СМИ фейком.

Российские власти неоднократно опровергали слухи о массовой мобилизации. 21 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал их фейками, а также лживыми вбросами.

В начале мая данные о всеобщей мобилизации опроверг спикер Госдумы Вячеслав Володин. Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин также не увидел оснований для всеобщей мобилизации.

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Алина Гончарова
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