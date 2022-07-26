В ЛНР заявили о взятии под контроль Новолуганского

Помощник главы МВД ЛНР Киселев заявил, что союзные силы взяли под контроль Новолуганское

Помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил о взятии союзными силами под контроль населенного пункта Новолуганское. Об этом он сообщил в эфире «Соловьев Live», передает РИА Новости.

«Буквально десять минут назад пришло сообщение мне: Новолуганское тоже уже наше. Наши ребята заняли этот населенный пункт», — сказал он. Киселев добавил, что через два-три дня подразделения могут соединиться в районе Углегорки и выровнять линию соприкосновения с противником.

Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко рассказал, что после зачистки Углегорской теплоэлектростанции союзные войска планируют выдвинуться в сторону Артемовска.