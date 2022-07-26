Пострадавшая при обстреле в Брянской области 74-летняя россиянка скончалась

Пострадавшая при обстреле поселка Климово в Брянской области 74-летняя женщина скончалась

В Москве скончалась 74-летняя россиянка, которая пострадала в результате обстрела поселка Климово в Брянской области в апреле 2022 года. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, во время обстрела женщина лишилась ноги, ее отправили на операцию в столицу. Пенсионерка скончалась в институте хирургии имени Вишневского.

14 апреля два вертолета Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области. Уточнялось, что украинские вертолеты, снаряженные тяжелым наступательным вооружением, незаконно вторглись в воздушное пространство России. СКР сообщал о семи раненных в результате обстрела ВСУ, включая ребенка 2020 года рождения.

Кроме того, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате обстрела со стороны Украины поселка Климово повреждено порядка 100 домов.