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В Брянской области заявили о 100 поврежденных домах из-за обстрела Украиной

Губернатор Брянской области Богомаз: в Климово из-за обстрела повреждено около 100 домов

Фото: Юлия Заболотько / РИА Новости

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате обстрела со стороны Украины поселка Климово повреждено около 100 домов. Его слова, сказанные в эфире телеканала «Россия 24», приводят «Известия».

«Нанесли удар по поселку, туда прилетело девять снарядов. Два дома сгорели полностью», — сказал Богомаз. Он отметил, что украинские военные «знали, что стреляли по жилым домам».

Обстрел поселка Климово произошел 14 апреля. Под удар попал также пограничный пункт пропуска «Новые Юрковичи», где в тот момент находилось свыше 30 следовавших в Россию украинских беженцев, которые позже были эвакуированы.

В Климово в результате обстрела пострадали восемь человек, среди которых беременная девушка. Среди пострадавших — двухлетний ребенок и пожилая женщина, их состояние оценивали как тяжелое.

Следственный комитет России сообщил, что удары нанесли два вертолета Вооруженных сил Украины, зайдя на территорию РФ.

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Антон Похиляк
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